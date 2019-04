30. April 2019, 11:47 Uhr FC Bayern Lewandowski wechselt in die USA

Abwehrspielerin Gina Lewandowski verlässt den FC Bayern. Beim Chemnitzer FC wird die Südtribüne gesperrt. Es gibt Gerüchte um Trainer David Wagner und Schalke.

Meldungen im Überblick

FC Bayern, Frauen: Gina Lewandowski (34) wird den Frauenfußball-Vizemeister Bayern München nach der Saison verlassen. Nach sieben Jahren an der Isar kehrt die Abwehrspielerin aus familiären Gründen in ihre Heimat USA zurück. Das teilte der Klub am Dienstag mit. "Die letzten sieben Jahre in München werden mir für immer in guter Erinnerung bleiben. Ich bin hier als Spielerin und Mensch gewachsen - auf und neben dem Feld. Es war mir eine Ehre, zusammen mit so großartigen Spielerinnen auf dem Feld zu stehen und unter den besten Trainern Europas zu trainieren", erklärte Lewandowski.

Seit ihrem Wechsel vom 1. FFC Frankfurt nach München im Sommer 2012 absolvierte Lewandowski 146 Pflichtspiele für den FC Bayern und gewann in dieser Zeit zweimal die deutsche Meisterschaft (2015 und 2016).

3. Liga, Chemnitzer FC: Der Verein aus Sachsen muss als Folge der skandalösen Trauer um einen toten rechtsradikalen Fan im kommenden Heimspiel die Südtribüne seines Stadions sperren. Nach Angaben des Regionalligisten vom Montagabend verfügte das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV), dass die Tribüne für drei Heimpartien geschlossen bleibt. Nach der Sperre im Spiel an diesem Samstag gegen den ZFC Meuselwitz wird das Verbot für die nächsten beiden Begegnungen zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der Drittliga-Aufsteiger 12 000 Euro Geldstrafe zahlen, 5000 Euro kann Chemnitz nach Klub-Angaben für seine eigene Anti-Rassismus-Arbeit verwenden.

Am 9. März hatte der Chemnitzer FC seinen Fans vor dem Regionalligaspiel gegen die VSG Altglienicke (4:4) die Möglichkeit gegeben, im Stadion Trauerbekundungen zu äußern und damit für Entsetzen gesorgt. Der gestorbene Fan galt als Mitbegründer einer ehemaligen rechtsextremen Organisation. Der Verein hatte sich anschließend von mehreren Mitarbeitern getrennt. Zudem wurde Anzeige "gegen Unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Delikte" erstattet. DFB-Interimspräsident Rainer Koch hatte nach den Ereignissen ein klares Signal gegen Rassismus von den Chemnitzern gefordert. Da es sich um ein Spiel der vierten Liga handelte, lag die Rechtsprechung beim NOFV und nicht beim Deutschen Fußball-Bund als Dachverband.

Schalke, Trainer: David Wagner wird der Bild-Zeitung zufolge sehr wahrscheinlich zur kommenden Saison Trainer beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Verhandlungen mit dem 47-Jährigen, der zuletzt Huddersfield Town in der englischen Premier League trainierte, sind demnach weit fortgeschritten. Wagner habe sich bereits bei Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zu Hause vorgestellt, mit Sportvorstand Jochen Schneider bestehe Einigkeit über eine Zusammenarbeit. David Wagner gehörte 1997 als Reservist zum legendären Team der Schalker "Eurofighter", die den UEFA-Cup gewannen.

Das Finalrückspiel bei Inter Mailand erlebte er auf der Bank. Später wurde er Juniorentrainer bei der TSG Hoffenheim, ehe er für vier Jahre die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund übernahm. Ende 2015 ging er nach England zu Huddersfield und führte den Verein in die Premier League. Anfang 2019 trat er zurück, als der Klub auf dem letzten Tabellenplatz lag. Schalke hatte im Abstiegskampf der Bundesliga nach der Trennung von Domenico Tedesco seinen Jahrhunderttrainer Huub Stevens zurückgeholt, der 1997 auch Wagner betreute. Zuletzt gelang ein Derbysieg beim BVB (4:2), der wahrscheinlich die Rettung bedeutet. Neben einem neuen Trainer suchen die Schalker auch einen Sportdirektor und einen Kaderplaner.

2. Liga, Montagsspiel: Nach nur zwei Jahren ist der Abstieg für den MSV Duisburg wohl nicht mehr zu vermeiden. Die Zebras kamen gegen Arminia Bielefeld trotz Überzahl nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und warten bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Der Tabellenletzte liegt drei Runden vor Saisonende fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück. "Wir können alle die Tabelle lesen. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn wir das noch schaffen würden", sagte MSV-Abwehrspieler Kevin Wolze bei Sky: "Aber wir glauben dran, was anderes bleibt uns nicht übrig." Andreas Voglsammer brachte die Gäste vor 13.340 Zuschauern bereits in der siebten Minute nach einem mustergültigen Konter über Fabian Klos in Führung. Danach hatten die sichtlich geschockten Duisburger Glück, dass Jonathan Clauss aus 15 Metern nur den Pfosten traf (17.).