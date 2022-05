"Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei", sagt Robert Lewandowski und will damit ganz offen einen Wechsel in diesem Sommer provozieren. Die Münchner Klubverantwortlichen bringt er damit in eine schwierige Lage.

Von Philipp Schneider

Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann hat Robert Lewandowski am Montag ganz bewusst die nächste Eskalationsstufe gezündet in seinem doch recht rasant vorangetriebenen Entfremdungsprozess beim FC Bayern. Er will fort aus München, am liebsten wohl zum FC Barcelona. Und nun spielt er schon seit ein paar Tagen auf der ganzen Klaviatur, mit der ein Spieler seine Abnabelung von einem Verein forcieren kann. Am Wochenende war er zu Besuch beim Formel 1 Rennen in Monte Carlo, das bekanntlich nicht in Spanien liegt. Dort aber lief er fröhlich herum, trug das Jackett lässig über der Schulter und schwärmte davon, wie "großartig" doch Spanien sei. "Wir haben ein Haus auf Mallorca." Und es sei auch so: "Das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort - nicht nur, um dort Urlaub zu machen."