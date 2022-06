Der abwanderungswillige FC-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski, 33, hat im Poker um einen möglichen Vereinswechsel verbal nachgelegt. In einem Podcast des polnischen Internetportals Onet.pl bekräftigte der Weltfußballer seinen Wunsch, die Bayern in diesem Sommer zu verlassen. Er betonte die Endgültigkeit seines Entschlusses: "In meinem Inneren ist etwas erloschen. Ich will mehr Emotionen in meinem Leben."

Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi hatten zuletzt erklärt, das Thema FC Bayern sei für den polnischen Nationalmannschaftskapitän beendet. Der Mittelstürmer strebt offenbar einen Wechsel zum FC Barcelona an - ein Jahr vor Vertragsende. Die Bayern-Führung hält aber konsequent an der Erfüllung des Vertrages bis 2023 fest - sehr zum Unverständnis Lewandowskis: "Das, was ich dank Bayern erreicht habe, und das, was Bayern dank mir erreicht hat, da denke ich, es wäre nach so vielen Jahren das Beste, für beide Seiten eine Lösung zu finden", sagte er. Eine einseitige Entscheidung ergebe keinen Sinn: "Loyalität und Respekt sind doch wichtiger als dieses Business." Salihamidzic berichtete am Dienstag der Bild, Lewandowski habe ihn angerufen. "Wir haben uns unter anderem auch über seine öffentlichen Äußerungen unterhalten. Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt", sagte Salihamidzic.