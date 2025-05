Nur die: Ist Bayer Leverkusen eigentlich Rekord-Vizemeister? Ist die allseits beliebte Verhohnepipelung Vizekusen überhaupt angemessen? Keineswegs! Die Liste der häufigsten Vizemeister in der Bundesliga führt ein Klub an, den man eher nicht auf dem Schirm hatte: Bayern München. Richtig gehört: Zweiern München, zehnmal Zweiter. Dahinter Zworussia Dortmund, neunmal Zweiter. Dahinter Schalke 02, siebenmal Zweiter, genauso oft wie Zweider Bremen. Und Leverkusen? Nur sechsmal Zweiter. Nur Fünfter unter den ewigen Zweiten. Auf Wiedersehen, Vizekusen. Melde Dich, wenn Du noch fünfmal Vize geworden bist.

Das Problem ist, dass die Bayern Rekordhalter im Rekordhalten sein wollen. Immer müssen sie überall Erster sein, sogar beim Zweitersein. Gut, dass es in der Statistik ein paar Nischen gibt. Da haben die Leverkusener jetzt zugeschlagen. Ihr Torjäger Patrik Schick hat diese Saison die meisten Auswärtstore (elf) geschossen, Bayerns Kanonenträger Harry Kane bloß zehn. Damit fütterte Schick eine Monsterauswärtsserie: Leverkusen hat in Mainz zum 34. Mal nacheinander auswärts nicht verloren. Die letzte Niederlage war ein 0:3 in Bochum am 27. Mai 2023. Bayerns Bundesliga-Rekord von 33 Auswärtsspielen ohne Niederlage zwischen April 2012 und März 2014 ist hinfällig! Hipp, hipp, hurra, Auswärtskusen!