Zum Hauptinhalt springen

Sven Ulreich beim FC BayernDer Mann, der da ist, wenn man ihn braucht

Lesezeit: 4 Min.

Auch als dritter Torwart hat Sven Ulreich im Team des FC Bayern eine wichtige Funktion.
Auch als dritter Torwart hat Sven Ulreich im Team des FC Bayern eine wichtige Funktion. IPA Sport/Abacapress/Imago

Nach einer persönlich schweren Zeit und 537 Tagen steht Sven Ulreich wieder im Tor des FC Bayern. Die ewige Nummer zwei hat sich neu erfunden: als Nummer drei und Stimmungsbeauftragter im Torwartteam.

Von Philipp Schneider

Das Persönliche im Fußball kann so intim sein, dass es in der Öffentlichkeit nichts verloren hat. Manchmal aber ist das Persönliche von so grausamer Wucht, dass sich einer dazu durchringt, das eigene Schicksal öffentlich zu machen. Weil sich anders auch der Fußballer hinter dem Menschen nicht erklären lässt. Wenn das Leben pausieren muss. Und einem Torwart für eine Weile nicht der Sinn danach steht, Bälle mit Handschuhen davon abzuhalten, in ein Netz zu fliegen.

Zur SZ-Startseite

MeinungFC Bayern
:Die Bestrafung von Sven Ulreich ist richtig – aber ein bisschen Fluchen gehört im Fußball dazu

SZ PlusKommentar von Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite