Hasan Salihamidzic regte sich auf über den Vortrag seiner Spieler in Leverkusen - er bemängelte Grundsätzliches wie Mentalität, Zweikampfführung oder Durchsetzungsvermögen.

Beim 1:2 in Leverkusen sind nur einige wenige Bayern-Spieler zum Kämpfen bereit, das bringt Sportchef Salihamidzic in Rage. Vor dem Gipfeltreffen mit Tabellenführer Dortmund in zwei Wochen sind die Münchner Verfolger - und mit Grundsatzfragen beschäftigt.