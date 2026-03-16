Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand gab sich nach all der Aufregung gegen die Bayern auf der Pressekonferenz milde: Er könne, soweit er es im Livemoment gesehen habe, nichts Falsches an den Entscheidungen des Schiedsrichters erkennen, sagte der Däne. Eine Gegenstimme zum wütenden Protest auf Münchner Seite, der sich beim 1:1 im Spitzenspiel am Samstag vor allem Richtung Referee Christian Dingert entlud. Und wenn eine Partei sich derart empört, gibt es meistens etwas aufzuarbeiten. Deshalb dreht sich die aktuelle Folge von „Und nun zum Sport“, dem Fußballtalk der SZ, wieder einmal im Speziellen um die Spielleitung einer Bundesliga-Partie.