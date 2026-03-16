Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand gab sich nach all der Aufregung gegen die Bayern auf der Pressekonferenz milde: Er könne, soweit er es im Livemoment gesehen habe, nichts Falsches an den Entscheidungen des Schiedsrichters erkennen, sagte der Däne. Eine Gegenstimme zum wütenden Protest auf Münchner Seite, der sich beim 1:1 im Spitzenspiel am Samstag vor allem Richtung Referee Christian Dingert entlud. Und wenn eine Partei sich derart empört, gibt es meistens etwas aufzuarbeiten. Deshalb dreht sich die aktuelle Folge von „Und nun zum Sport“, dem Fußballtalk der SZ, wieder einmal im Speziellen um die Spielleitung einer Bundesliga-Partie.
Aber auch um die allgemeine Stimmung gegenüber den Referees, denn nicht nur die Bayern schimpften zuletzt, sondern auch andere Beteiligte aus dem Betrieb. So sehr, dass sich die Frage stellt: Hey Bundesliga, was ist der Ausweg aus dieser Serie an Debatten-Spieltagen? Zeit für etwas klärende Einordnung von den SZ-Oberschiris und Wogenglättern Martin Schneider und Christof Kneer, die gemeinsam mit Moderator Jonas Beckenkamp mal den Kölner Keller durchforsten.
Proteste nach Leverkusen-Spiel:Der Geist von Real Madrid umweht die Bayern
Sogar Uli Hoeneß meldet sich: Die Münchner beschweren sich beim 1:1 in Leverkusen über nahezu jede missliebige Entscheidung des Referees. Dabei eignet sich das Spiel nicht für Grundsatzkritik.
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