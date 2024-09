Nach dem 1:1 der Bayern gegen Leverkusen wissen Bundesliga-Beobachter vor allem eins: Es war ein hochinteressantes Topspiel in München, mit einem ungewohnt defensiven deutschen Meister und einer Bayern-Elf voller neuer Überzeugung. Wer bisher nicht ganz sicher war, was FCB-Trainer Vincent Kompany bewegt hat, konnte erkennen: Es ist offenbar eine ganze Menge.

Wie genau er seine Bayern entwickelt hat, was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet und was das alles für den Titelkampf in der Liga bedeutet, darum geht es diesmal bei „Und nun zum Sport“, dem SZ-Fußballtalk. Moderator Jonas Beckenkamp begrüßt in der kleinen Gesprächsrunde für eine Analyse des Topspiels die beiden amtlichen Auskenner Claudio Catuogno und Philipp Selldorf.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.