BundesligaVor 57 762 Zuschauern: Bayern besiegt Leverkusen

Es dauerte, bis die Bayern in der Allianz Arena in die Gänge kamen - dann aber traf erst Vanessa Gilles und kurz danach Nationalspielerin Klara Bühl (links). (Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
  • Die Fußballerinnen des FC Bayern gewinnen zum Saisonauftakt 2:0 gegen Bayer Leverkusen vor 57 762 Zuschauern in der Allianz Arena.
  • Mit dieser Zuschauerzahl wurde der bisherige Rekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen von 57 000 übertroffen.
  • Vanessa Gilles und Klara Bühl trafen in der 76. und 77. Minute für die lange Zeit harmlosen Münchnerinnen.
Zum Saisonauftakt gewinnen die Fußballerinnen des FC Bayern 2:0 gegen Bayer Leverkusen – vor einer Rekordkulisse.

Gelungener Start auf großer Bühne: Die Fußballerinnen des FC Bayern sind vor einer Rekordkulisse erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung in der Bundesliga gestartet. Die Münchnerinnen setzten sich beim Liga-Debüt ihres neuen Trainers José Barcala in der Allianz-Arena mit Mühe 2:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen durch und gewannen damit auch ihr saisonübergreifend 14. Liga-Spiel in Serie.

Zugang Vanessa Gilles (76.) und Klara Bühl (77.) trafen für lange Zeit harmlose Münchnerinnen per Doppelschlag zum Sieg – und sorgten für ausgelassenen Jubel auf den Rängen. 57 762 Fans waren am Samstag in die Arena im Münchner Norden gekommen. Damit wurde der bisherige Zuschauerrekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen von 57 000 beim Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen im vergangenen März übertroffen.

Wie schon beim Sieg über den VfL Wolfsburg (4:2) verzichtete Trainer Barcala in seiner Anfangsformation jedoch auf Oberdorf. Die 23-Jährige bekam nur von der Bank aus mit, wie die Fans in der Arena nach nicht einmal zwei Minuten schon den ersten Torschrei auf den Lippen hatten. Nach einem Abpraller traf Nationalstürmerin Lea Schüller aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz.

Die erwartete Dominanz strahlten die Münchnerinnen in der Folge jedoch nicht aus. Leverkusen, in der vergangenen Saison Tabellenvierter, hielt gut dagegen, Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic musste in einer Aktion gleich mehrfach retten (20.). Die Bayern selbst kamen trotz lautstarker Unterstützung von den Rängen kaum noch zu gefährlichen Aktionen.

Barcala reagierte zur Halbzeit und brachte Bühl in die Partie. Mit der Nationalspielerin gelang es den Gastgeberinnen wieder, mehr Druck auszuüben, Leverkusen fand kaum noch Entlastung. Großchancen blieben dennoch selten, die Verkündung der Zuschauerzahl sorgte dann aber doch für großen Jubel. Kurz darauf traf Damnjanovic die Latte, dann erlösten Gilles und Bühl die Bayern.

