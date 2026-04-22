DFB-Pokal-Halbfinale : Leverkusen ist zu brav für die Bayern

Erstmals seit sechs Jahren zieht der FC Bayern ins Finale des DFB-Pokals ein. Dafür genügt ein 2:0 gegen Bayer Leverkusen, das sich beinahe unterwürfig ins Duell mit dem deutschen Meister stürzt.