Manuel Neuer
FC Bayern in der EinzelkritikLaimer stürmt mit wie ein Flügelangreifer
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Der Außenverteidiger verkörpert die Münchner Gier, Joshua Kimmich ist auf beiden Seiten des Spielfelds wichtig – und Luis Díaz ist an beiden Toren beteiligt. Die Bayern in der Einzelkritik.
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