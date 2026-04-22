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FC Bayern in der EinzelkritikLaimer stürmt mit wie ein Flügelangreifer

Lesezeit: 3 Min.

Federico Gambarini/dpa

Der Außenverteidiger verkörpert die Münchner Gier, Joshua Kimmich ist auf beiden Seiten des Spielfelds wichtig – und Luis Díaz ist an beiden Toren beteiligt. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Sebastian Fischer

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