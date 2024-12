Von Sebastian Fischer

Ein paar Sekunden lang schien Manuel Neuer nicht so recht zu wissen, was nun zu tun ist. Er gab seine Kapitänsbinde ab und sprach noch mit einigen Mitspielern, die in seinem „näheren Umfeld“ standen, um sie „zu ermutigen“, wie er hinterher berichtete. „Dann gab’s ja den Freistoß.“ Und deshalb wurde es wirklich Zeit, sich auf den Weg zu machen, um den Rasen zu verlassen. Zu seiner Verteidigung musste man sagen: Das war ja alles völlig neu für ihn.