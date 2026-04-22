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DFB-Pokal-HalbfinaleLeverkusen ist zu brav für die Bayern

Lesezeit: 3 Min.

Zwei Männer, zwei Tore: Harry Kane (rechts) erzielte das 1:0, Luis Díaz das 2:0 gegen Leverkusen.
Zwei Männer, zwei Tore: Harry Kane (rechts) erzielte das 1:0, Luis Díaz das 2:0 gegen Leverkusen. Ina Fassbender/AFP

Erstmals seit sechs Jahren zieht der FC Bayern ins Finale des DFB-Pokals ein. Dafür genügt ein 2:0 gegen Bayer Leverkusen, das sich beinahe unterwürfig ins Duell mit dem deutschen Meister stürzt.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Auf dem Weg zum Triple hat der FC Bayern einen weiteren Schritt geschafft. Der deutsche Meister gewann das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen 2:0, der zweite Treffer durch Luiz Díaz ging einher mit dem Schlusspfiff. Nach sechs Jahren Pause darf der Rekordpokalsieger tatsächlich mal wieder zum Pokalfinale nach Berlin reisen.

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