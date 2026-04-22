Auf dem Weg zum Triple hat der FC Bayern einen weiteren Schritt geschafft. Der deutsche Meister gewann das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen 2:0, der zweite Treffer durch Luiz Díaz ging einher mit dem Schlusspfiff. Nach sechs Jahren Pause darf der Rekordpokalsieger tatsächlich mal wieder zum Pokalfinale nach Berlin reisen.
DFB-Pokal-HalbfinaleLeverkusen ist zu brav für die Bayern
Lesezeit: 3 Min.
Erstmals seit sechs Jahren zieht der FC Bayern ins Finale des DFB-Pokals ein. Dafür genügt ein 2:0 gegen Bayer Leverkusen, das sich beinahe unterwürfig ins Duell mit dem deutschen Meister stürzt.
Von Philipp Selldorf, Leverkusen
Lesen Sie mehr zum Thema