Dass es beim Aufeinandertreffen von Meister und Rekordmeister taktisch zugehen würde, war erwartet worden. Dass Leverkusen derart überlegen auftreten würde, war dann doch etwas überraschend. Der FC Bayern hatte sehr mit dem hohen Pressing zu kämpfen, was dazu führte, dass die Münchner so selten aufs Tor schossen, wie seit Beginn der Datenerfassung 1992 nicht. Trainer Vincent Kompany fand einfach keine Antwort auf die Taktik seines Leverkusener Kollegen Xabi Alonso .

Moderatorin Anna Dreher bespricht mit Fußball-Experte Philipp Selldorf und FC-Bayern-Reporter Philipp Schneider unter anderem: Was sagt diese Partie über die Verfassung dieser Mannschaften und ihrer Trainer in dieser Saison aus? Wie könnte sich der enttäuschende Auftritt auf das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Celtic Glasgow auswirken? Und, nachdem Jamal Musiala seinen Vertrag verlängert hat: Wie geht es weiter mit Florian Wirtz, den Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß so gerne von Leverkusen nach München locken würde?

