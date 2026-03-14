Nicolas Jackson hatte bereits die gelbe Karte für sein Foul an Martin Terrier erhalten, aber er wich Schiedsrichter Christian Dingert immer noch nicht von der Seite und suchte das Gespräch. Nicht, weil er sich über die Verwarnung beschweren wollte. Es war die gar nicht so dunkle Ahnung, dass da noch was kommen würde. Vielleicht, so dachte Jackson vermutlich, könnte es helfen, gut Wetter zu machen?