Manuel Neuer
Bayern in der EinzelkritikJackson trifft mit Ballkontakt Nummer fünf
Lesezeit: 3 Min.
Der Leihstürmer beherzigt gegen Leverkusen das Roy-Makaay-Prinzip, Tom Bischof lernt eine neue Position und Manuel Neuer kann auch mit fast 40 Bälle noch weit werfen. Die Bayern in der Einzelkritik.
Von Martin Schneider
FC Bayern besiegt Leverkusen 3:0:Eine Einwechslung, so provozierend wie ein Torjubel von Ronaldo
Vincent Kompany kann Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz in ein Spiel bringen, das seine B-Elf gegen ein chancenloses Leverkusen längst gewonnen hat. Was immer der Bayern-Trainer derzeit tut, es scheint ihm zu gelingen.
Lesen Sie mehr zum Thema