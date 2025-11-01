FC Bayern besiegt Leverkusen 3:0 : Eine Einwechslung, so provozierend wie ein Torjubel von Ronaldo

Vincent Kompany kann Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz in ein Spiel bringen, das seine B-Elf gegen ein chancenloses Leverkusen längst gewonnen hat. Was immer der Bayern-Trainer derzeit tut, es scheint ihm zu gelingen.