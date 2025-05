Von Sebastian Fischer

Es fehlten ein paar Sekunden, dann wäre das Tor von Leroy Sané als ein besonderes in die Geschichte des FC Bayern eingegangen. Hätten die Bayern am Samstag das 3:2 bei RB Leipzig über die Zeit gebracht, wäre der Treffer des Nationalspielers in der 83. Minute der entscheidende zur Meisterschaft gewesen. So ging das Spiel bekanntlich 3:3 aus, die Bayern feierten einen Tag später den Titel im Käfer-Restaurant, und Leroy Sané hat weiterhin kein Tor geschossen, das die Fans des Klubs für immer mit seinem Namen verbinden werden.