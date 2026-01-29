Vincent Kompany hat es in Eindhoven schon wieder getan. Der Trainer des FC Bayern ist grundsätzlich kein besonders leidenschaftlicher Erzähler, nach Spielen seiner Mannschaft hat er es selten bis nie darauf abgesehen, öffentlich die Pointen zu setzen. In seiner zweiten Saison im Verein hat der Belgier allerdings sichtlich an Lockerheit im Umgang mit den Medien gewonnen, er ist in den obligatorischen Pressekonferenzen oft gut gelaunt, was auch am ständigen Gewinnen liegen könnte. Jedenfalls tat er den Journalisten im Philips-Stadion einmal mehr den Gefallen, die Leistung eines Protagonisten vor den Mikrofonen und Handykameras in eine mitreißende Dramaturgie einzubetten.