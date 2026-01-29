Zum Hauptinhalt springen

Leon Goretzka beim FC BayernEin Angebot, das man ablehnen kann

Lesezeit: 4 Min.

Das zentrale Mittelfeld des FC Bayern: Leon Goretzka (Mitte), der nicht zum Einsatz kam, mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic (r.) in Eindhoven.
Das zentrale Mittelfeld des FC Bayern: Leon Goretzka (Mitte), der nicht zum Einsatz kam, mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic (r.) in Eindhoven. (Foto: Goldberg/Beautiful Sports/Imago)

Kaum sind beim FC Bayern die Langzeitverletzten zurück, gibt es ein Wechselgerücht um Leon Goretzka. Und ein Interview, in dem der Nationalspieler über einen möglichen Abschied spricht.

Von Sebastian Fischer

Vincent Kompany hat es in Eindhoven schon wieder getan. Der Trainer des FC Bayern ist grundsätzlich kein besonders leidenschaftlicher Erzähler, nach Spielen seiner Mannschaft hat er es selten bis nie darauf abgesehen, öffentlich die Pointen zu setzen. In seiner zweiten Saison im Verein hat der Belgier allerdings sichtlich an Lockerheit im Umgang mit den Medien gewonnen, er ist in den obligatorischen Pressekonferenzen oft gut gelaunt, was auch am ständigen Gewinnen liegen könnte. Jedenfalls tat er den Journalisten im Philips-Stadion einmal mehr den Gefallen, die Leistung eines Protagonisten vor den Mikrofonen und Handykameras in eine mitreißende Dramaturgie einzubetten.

