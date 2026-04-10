In der entscheidenden Phase der Saison muss der FC Bayern auf unbestimmte Zeit auf den Offensivspieler Lennart Karl verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt gab, hat sich der 18 Jahre alte Jung-Nationalspieler einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.

Für das Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Real Madrid fällt Karl damit auf jeden Fall aus. Über die voraussichtliche Länge der Zwangspause machte der FC Bayern keine Angaben. „Hoffe, bin bald zurück. Wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg“, schrieb Karl auf Instagram.

Ein Muskelfaserriss zieht in der Regel eine Sportpause von zwei bis sechs Wochen nach sich. Im letzten Spiel des FC Bayern in der Bundesliga schoss Lennart Karl das entscheidende Tor. In der neunten Minute der Nachspielzeit traf er zum 3:2 Endstand für die Münchner gegen den SC Freiburg.

In der Bundesliga lief Karl in dieser Saison in 24 Spielen auf, er erzielte dabei fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. In der Champions League kam er bei sieben Einsätzen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Im März wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) bestritt er seine ersten beiden Länderspiele.