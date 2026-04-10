Zum Hauptinhalt springen

FC BayernLennart Karl fällt vorläufig aus

Lennart Karl verletzt sich, bevor es für den FC Bayern in den Enspurt der Saison geht.
Lennart Karl verletzt sich, bevor es für den FC Bayern in den Enspurt der Saison geht. Alexander Hassenstein/Getty Images

Der 18-jährige Offensivspieler hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fehlt den Bayern bis auf Weiteres – auch gegen Real Madrid.

In der entscheidenden Phase der Saison muss der FC Bayern auf unbestimmte Zeit auf den Offensivspieler Lennart Karl verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt gab, hat sich der 18 Jahre alte Jung-Nationalspieler einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.

Für das Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Real Madrid fällt Karl damit auf jeden Fall aus. Über die voraussichtliche Länge der Zwangspause machte der FC Bayern keine Angaben. „Hoffe, bin bald zurück. Wünsche der Mannschaft maximalen Erfolg“, schrieb Karl auf Instagram.

Ein Muskelfaserriss zieht in der Regel eine Sportpause von zwei bis sechs Wochen nach sich. Im letzten Spiel des FC Bayern in der Bundesliga schoss Lennart Karl das entscheidende Tor. In der neunten Minute der Nachspielzeit traf er zum 3:2 Endstand für die Münchner gegen den SC Freiburg.

In der Bundesliga lief Karl in dieser Saison in 24 Spielen auf, er erzielte dabei fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. In der Champions League kam er bei sieben Einsätzen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Im März wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert, gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) bestritt er seine ersten beiden Länderspiele.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Podcast „Und nun zum Sport“
:Aufstieg von Lennart Karl: „Die Diskussion, ob noch Platz für Musiala bleibt, ist absurd“

Probetraining in Madrid, Kimmich-Trikot im Kinderzimmer und jede Menge Selbstvertrauen: Der Weg von Lennart Karl zur angesagten Nummer bei den Bayern begann in einem Dorf im Spessart – und er ist noch lange nicht zu Ende.

Von Philipp Schneider, Jonas Beckenkamp und Sebastian Leisgang

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite