Lennart Karl beim FC BayernKarl der Schläfer

Lennart Karl beim Test in Zürich.
Lennart Karl beim Test in Zürich. (Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Imago)

In den Testspielen des FC Bayern fällt vor allem ein Talent auf: Der 17-jährige Lennart Karl überzeugt mit einer Schusstechnik wie aus dem Lehrbuch – und mit seinem offensiv vorgetragenen Selbstvertrauen.

Von Philipp Schneider, München

Diese kleine Geschichte über den 17-jährigen Lennart Karl beginnt mit seinem ersten Tor für die Profimannschaft des FC Bayern. Im Grunde steckte da alles drin, was einer wissen muss über Karl. Es war halb Tor, halb Psychogramm; einen Videomitschnitt hiervon könnte Karl mitnehmen zur Fahrerlaubnisbehörde, wenn er hoffentlich bald seinen ersten Führerschein in Empfang nehmen darf. Um seine herausragende Reife zu belegen.

Lennart Karl beim FC Bayern
:Kimmichs Trikot hing über seinem Schreibtisch

Mit 17 Jahren gibt Lennart Karl für den FC Bayern bei der Klub-WM sein Debüt. In seinem Heimatdorf Frammersbach wissen sie schon lange, dass ihr Junge mal ein ganz Großer wird.

SZ PlusVon Sebastian Leisgang

