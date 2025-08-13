In den Testspielen des FC Bayern fällt vor allem ein Talent auf: Der 17-jährige Lennart Karl überzeugt mit einer Schusstechnik wie aus dem Lehrbuch – und mit seinem offensiv vorgetragenen Selbstvertrauen.

Von Philipp Schneider, München

Diese kleine Geschichte über den 17-jährigen Lennart Karl beginnt mit seinem ersten Tor für die Profimannschaft des FC Bayern. Im Grunde steckte da alles drin, was einer wissen muss über Karl. Es war halb Tor, halb Psychogramm; einen Videomitschnitt hiervon könnte Karl mitnehmen zur Fahrerlaubnisbehörde, wenn er hoffentlich bald seinen ersten Führerschein in Empfang nehmen darf. Um seine herausragende Reife zu belegen.