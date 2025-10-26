Zum Hauptinhalt springen

MeinungNachwuchsförderung beim FC Bayern:Hätte Bayern Xavi Simons gekauft, würden Lennart Karls Spielminuten auf eine Briefmarke passen

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Brachten nach der Halbzeit die Wende in Gladbach: Torschütze Lennart Karl (links) und Linksverteidiger Konrad Laimer.
Brachten nach der Halbzeit die Wende in Gladbach: Torschütze Lennart Karl (links) und Linksverteidiger Konrad Laimer. (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Der 17-jährige Lennart Karl kann sich entfalten, weil der Kader des FC Bayern so dürr ist. Eine mutige Entscheidung der sportlichen Leitung aus dem Sommer scheint nun aufzugehen.

Gut möglich, dass Lennart Karl von Joshua Kimmichs erster Saison beim FC Bayern schon etwas mitbekommen hat. Damals, im Sommer 2015, begannen für Karl und Kimmich gleichermaßen neue Abschnitte ihrer Fußballerkarrieren. Kimmich wechselte vom Zweitligisten RB Leipzig nach München. Und Karl wechselte vom Bolzplatz um die Ecke in die Jugend von Viktoria Aschaffenburg. Er war sieben Jahre alt. Aber wie man ihn kennt, garantiert schon damals im Vollsprint unterwegs in Richtung Ballon d’Or.

