Gut möglich, dass sich Lennart Karl so zwischen Weihnachtsbaum und Silvester-Raclette einmal fragt, ob es für ihn auch anders hätte laufen können in diesem Jahr. Wenn er ohnehin gemütlich auf dem Sofa sitzt, um sich die Choreografien der Torjubel für seine nächsten 86 Treffer in der Bundesliga zu überlegen, hat er endlich mal Zeit, sich an den 19. April dieses Jahres zu erinnern. Genauer: an die 63. Spielminute einer längst vergessenen Partie gegen Heidenheim. Die Bayern führten 4:0. War nun also der perfekte Moment gekommen, um den 17-jährigen Karl in das erste Bundesligaspiel seines Lebens zu schmeißen?