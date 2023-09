Da sind sie wieder: Die vormals verletzten Dayot Upamecano und Min-jae Kim (von links) trainierten am Freitag wieder mit der Mannschaft.

Bei RB Leipzig spielen die Bayern gegen die Erinnerung an zwei schmerzhafte Niederlagen an. Seither ist die Mannschaft gereift - und Trainer Tuchel sieht den optimalen Zeitpunkt für eine Revanche gekommen.

Von Philipp Schneider

Wenn der Fußballlehrer Thomas Tuchel über die psychologische Wirkung von Niederlagen sinniert, dann denkt er an Tennis. Oder ans Padel. Nein, nicht an das Hilfsmittel zur Fortbewegung eines Bootes. Tuchel denkt an Padel mit nur einem D.