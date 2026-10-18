Martín Demichelis hatte noch mal eine Idee. Eine Idee, die so gut sein musste, dass zu ihrem Schutze die drei unteren Stufen auf der Geheimhaltungsskala (nur für den Dienstgebrauch, vertraulich, geheim) nicht mehr infrage kamen. Die Einwechselspieler Benjamin Henrichs und Rômulo neigten ihre Köpfe, sie streckten ihre Ohren dem Mund ihres Trainers so nah entgegen wie möglich, um seinen Plan akustisch zu verstehen. Demichelis murmelte in einen Sichtschutz seiner Hände hinein, damit der Plan ja nicht in die Hände des lippenlesenden Gegners fallen würde. 60 Minuten waren gespielt, RB Leipzig lag 0:5 zurück gegen den FC Bayern. Was nur flüsterte Leipzigs Coach seinen Jokern streng Geheimes zu? Passt auf, Männer, alles läuft nach Plan? Wir haben sie genau dort, wo wir sie haben wollten?