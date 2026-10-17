Der Trainer des FC Bayern stand unentwegt in seiner Coachingzone. Immer wieder gestikulierte er, manchmal tigerte er auch hin und her. Anlass zur Unruhe bestand eigentlich nicht, denn Fußballspiele waren aus Sicht der Münchner in der jüngeren Vergangenheit schon deutlich schlechter verlaufen. Noch ein bisschen verwunderlicher geriet, dass es sich bei diesem Trainer nicht um Vincent Kompany handelte. Statt des Chefcoaches leitete am Samstagabend sein Assistent Aaron Danks die Münchner Mannschaft an. Kompany hatte sich kurz vor dem Spiel offenbar eine schmerzhafte Blessur zugezogen, weshalb er während der Partie fast ausschließlich auf der Bank saß. Zumindest innerlich, das durfte man jedenfalls vermuten, war er wohl einige Male begeistert aufgesprungen. Auch deshalb, weil er sich nicht getäuscht hatte.