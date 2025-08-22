Der FC Bayern fügt Leipzig die höchste Niederlage in der Bundesliga-Historie des Klubs zu. Beim 6:0 in der Münchner Arena gelingt Harry Kane gleich zum Auftakt ein Hattrick – und auf der Tribüne gibt es Zeichen einer Annäherung.

Von Philipp Schneider, München

Unten auf dem Rasen war Trainer Vincent Kompany gerade damit beschäftigt, schon zum dritten Mal an seiner mit lauter Jungspunden bestückten Reservebank vorbeizulaufen und mit den Teenagern abzuklatschen, da spielte die Bildregie eine irre Szene von viel weiter oben in der Arena ein. Diese Szene hatte das Zeug, es in die Highlights dieses 6:0 (3:0) des FC Bayern gegen RB Leipzig zu schaffen – gleich neben den zwei herrlichen Toren von Michael Olise, den drei (wie viel auch sonst?) standesgemäßen Treffern von Harry Kane sowie einem von Luis Díaz: Auf der Ehrentribüne beugte sich der Aufsichtsrat Uli Hoeneß zwei Plätze nach links, um dem Sportvorstand Max Eberl die Hand zu schütteln. Und siehe da: Die beiden stolzen Männer, die sich in dieser Woche eine Art Fernduell in der Disziplin Schlau-sein-auf-dem-Transfermarkt geliefert hatten, klatschten sich respektvoll und freundschaftlich ab! Gut möglich, dass Eberl und Hoeneß in der darauf folgenden Halbzeitpause im VIP-Bereich noch gemeinsam an einer Friedenspfeife gesaugt haben. „Er hält die Hand rüber, und ich habe sie gerne genommen“, sagte Eberl später zu der denkwürdigen Szene. Ach ja, welch harmonisierende Kraft doch so ein Sixpack gegen den Brauseklub zum Saisonauftakt haben kann.