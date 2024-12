Am letzten Spieltag des Jahres sind die Bayern seit 16 Jahren unbesiegt, dies erlebt in einer turbulent gestarteten Partie am Ende auch RB Leipzig. Kimmich überragt, Kane kehrt zurück und ein Spieler bewirbt sich um einen neuen Vertrag.

Von Philipp Schneider, München

Wenige Sekunden, nachdem das letzte Freitagabendspiel des Bundesligajahres im Grunde vorentschieden wurde, gab ein Blick auf die Gesichter der Trainer keinerlei Hinweise darauf, wer gerade drauf und dran war zu gewinnen. Marco Rose, der Trainer von RB Leipzig, stand an der Seitenlinie, sein Kiefer malmte, und er schaute fassungslos hinüber zu jenem Tor, in das gerade ein Distanzschuss geflogen war. Nicht weit von ihm entfernt stand Vincent Kompany, der Trainer des FC Bayern. Er malmt zwar traditionell nicht, aber im Grunde schaute er ebenso fassungslos hinüber zum Ort des Geschehens. Alles an Kompany sagte: Schönes Tor, all right ... Aber geübt haben wir das so nicht!