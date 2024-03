Mal eine Frage: Warum eigentlich nicht immer so?

FC Bayern in der Champions League

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Nanu? Wo war die Windmaschine? Die Zuschauer ließen intensiv ihre Blicke schweifen in jener 60. Spielminute, über das kleine Wetterhäuschen, unter deren Dach in der Fröttmaninger Arena die Trainerbank zu finden ist. Aber so angestrengt man auch die Augen zusammenkniff: keine Windmaschine namens Thomas Tuchel, nirgends.