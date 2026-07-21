Der außerordentlich vielseitige Konrad Laimer ist ein Schlüsselspieler im System des FC Bayern. Nun hat er verlängert – nachdem sich sogar Uli Hoeneß dazwischengeschaltet hatte.

Wer den Fußballer Konrad Laimer bislang kennen und schätzen gelernt hat als das Schweizer Taschenmesser des FC Bayern, der muss nun anerkennen, dass Laimer seine ohnehin erstaunliche Vielseitigkeit auf der jüngsten Amerikareise noch einmal erweitert hat. Um im Bilde zu bleiben: Aus dem Modell „Compact“ mit 15 Funktionen (Mini-Schraubendreher 1,5 mm, Dosenöffner, Schere, Zahnstocher … etc.) wurde das Modell „Swiss Champ“ mit 33 Einsatzmöglichkeiten, unter denen sich manche finden, bei denen sich der durchschnittlich begabte Handwerker fragt, wozu sie überhaupt gut sind (Hülsenpresser, Fischentschupper, Kapselheber, Angellöser … etc.).