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Konrad Laimer verlängert beim FC BayernEin Alpenmaradona mit Spezialfunktion

Lesezeit: 3 Min.

Auch Kylian Mbappé bekam es im vergangenen April mit Konrad Laimer (re.) zu tun. Und der Österreicher schlug sich ordentlich.
Auch Kylian Mbappé bekam es im vergangenen April mit Konrad Laimer (re.) zu tun. Und der Österreicher schlug sich ordentlich. Pierre-Philippe Marcou/AFP

Der außerordentlich vielseitige Konrad Laimer ist ein Schlüsselspieler im System des FC Bayern. Nun hat er verlängert – nachdem sich sogar Uli Hoeneß dazwischengeschaltet hatte.

Von Philipp Schneider

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Wer den Fußballer Konrad Laimer bislang kennen und schätzen gelernt hat als das Schweizer Taschenmesser des FC Bayern, der muss nun anerkennen, dass Laimer seine ohnehin erstaunliche Vielseitigkeit auf der jüngsten Amerikareise noch einmal erweitert hat. Um im Bilde zu bleiben: Aus dem Modell „Compact“ mit 15 Funktionen (Mini-Schraubendreher 1,5 mm, Dosenöffner, Schere, Zahnstocher … etc.) wurde das Modell „Swiss Champ“ mit 33 Einsatzmöglichkeiten, unter denen sich manche finden, bei denen sich der durchschnittlich begabte Handwerker fragt, wozu sie überhaupt gut sind (Hülsenpresser, Fischentschupper, Kapselheber, Angellöser … etc.).

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Konrad Laimer beim FC Bayern
:Vielseitig wie Robert De Niro

Eigentlich ist er Mittelfeldmann, aber bei den Bayern Rechtsverteidiger - und nun in der Not auch Linksverteidiger. Konrad Laimer ist ein Kunstwerk aus Selbstlosigkeit und Energie – und er war ein Kompany-Spieler, bevor Kompany überhaupt da war.

SZ PlusVon Philipp Schneider

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