Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den talentierten Angreifer Nicolas Kühn an sich gebunden. Wie die Münchener am Dienstag bekannt gaben, haben sie den 20 Jahre alten Leihspieler von Ajax Amsterdam fest verpflichtet. "Wir freuen uns, dass es nach der halbjährigen Leihe nun mit einem permanenten Transfer von Nicolas geklappt hat", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer. Flügelstürmer Kühn wurde im vergangenen Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet, im Jahr zuvor hatte Nationalspieler Kai Havertz die hochrangige Ehrung erhalten. In der Winterpause der abgelaufenen Saison war der U20-Nationalspieler aus Amsterdam zu Bayern II gekommen. Er absolvierte 16 Spiele (zwei Tore) und feierte mit der U23 nach einer starken Rückrunde die Meisterschaft in der dritten Liga. "Ich möchte mich für das Vertrauen von Sebastian Hoeneß (U23-Trainer, Anm. d. Red.) und der sportlichen Leitung bedanken", sagte Kühn.