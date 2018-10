25. Oktober 2018, 09:05 Uhr FC Bayern Wohin mit Thomas Müller?

Beim FC Bayern verändert die aktuelle Saison einiges: Die Mannschaft ist lange nicht mehr so dominant wie in den vergangenen Jahren.

Gegen Athen zeigt sich in der Champions League auch, dass selbst Thomas Müller keinen festen Platz mehr im Team hat.

Von Claudio Catuogno , Athen

Der Mann, der den Branchengesetzen des Fußballs zufolge "zu den Verlierern des Spiels" gezählt werden musste und der bestimmt "einen bitteren Abend" erlebt hatte, dieser Mann kam nun gut gelaunt um die Ecke gebogen. Draußen vor dem Tor brummte der Bayern-Bus, umlagert von mehreren Hundert griechischen Fans, die einfach mal einen Blick auf die Münchner Superfußballer werfen wollten, und denen es ziemlich egal war, ob diese Fußballer nun in einer Groß- oder einer Klein-Krise stecken. Und drinnen erschien also Thomas Müller und schob feixend ("Heute machst du mal") den jungen Joshua Kimmich vor die Kameras und Mikrofone.

Also sprach Kimmich, 23, und Müller, 29, schaute zu. Das hatte eine innere Logik. Kimmich war schließlich in der Startelf gestanden bei diesem 2:0 (0:0) im Champions-League-Gruppenspiel bei AEK Athen, wie auch schon in allen Partien der Saison davor, inklusive Nationalelf. Müller hingegen hatte mal wieder von draußen zuschauen müssen, wie zuletzt schon beim Länderspiel in Paris und beim jüngsten Bundesliga-Auswärtssieg der Bayern in Wolfsburg.

Es sprach für Müllers nach wie vor herausragende Autorität, dass sich Kimmich von ihm brav durch die Mixed-Zone des Athener Olympiastadions lotsen lies. Es sprach dann aber auch für einen gewissen Ernst der Lage in Müllers Stürmerkarriere, was Kimmich dort sagte. Wie er Müller derzeit erlebe, wurde Kimmich gefragt. "Ich hab's ihm gerade auch gesagt", antwortete der, "ich find's überragend, wie er sich verhält, wie er trotzdem immer positiv ist. Jeder weiß ja, dass es sein Anspruch ist, hier bei Bayern auch zu spielen. Aber er ist einer, der trotzdem immer anfeuert, der auch in so einer Phase immer einen Spruch auf Lager hat und seine Art nicht verliert. Das ist echt überragend." Das klang nach Respekt, Verehrung und Dankbarkeit. Aber auch ein bisschen nach Mitleid.

Thomas Müller hat dann selbst noch mitgeteilt, dass der Abend für ihn in Ordnung gewesen sei, "der Trainer stellt auf", sagte er verständnisvoll, und er war ja immerhin für Serge Gnabry eingewechselt worden. Er hatte in der Schlussphase geholfen, die von Javi Martínez (61.) und Robert Lewandowski (63.) herausgeschossene Führung zu sichern. Müller findet, man dürfe ihn durchaus bei den Gewinnern einordnen. Auch er hatte ja gewonnen.

Aber wie geht es nun weiter? Nach zuvor vier sieglosen Partien war der Athener Arbeitssieg der zweite Erfolg in Serie. Noch ist allerdings nicht klar, ob dieser Plan aufgehen kann: sich vor allem dadurch wieder auf ein höheres Niveau zu heben, dass man halt gewinnt, egal wie, und dass dann mit den Siegen auch die Automatismen zurückkommen. Müsste es nicht auch umgekehrt sein: eingeübte Automatismen und eine klare Spielidee als Basis für weitere Siege?

In eigener Sache: Mats Hummels Für Mats Hummels waren die letzten Monate sehr intensiv. Erst wurde die Niederlage des FC Bayern im Pokalfinale gegen Frankfurt an ihm festgemacht, weil die Konter der Eintracht oft über seine Seite liefen, dann geriet er bei der WM wie alle Nationalspieler in die Kritik, und zuletzt wurde kolportiert, dass Trainer Niko Kovac ihn kritisch sehe. So hat Hummels nun das 2:0 der Münchner in Athen genutzt, vor einem Sky-Mikrofon Worte in eigener Sache zu sprechen. "Ich behaupte von mir, dass ich das Spiel verstehe", sagte er also nach der Champions-League-Partie am Dienstag, "ich bin seit zehn Jahren Profi, habe Hunderte Spiele auf dem Niveau gemacht. Manchmal ist die Reaktion auf Aussagen von Spielern einfach zu schnell. Es wird draufgehauen. Ich habe früher mal gedacht, dass ich das ändern könnte, aber ich kann es nicht. Ich sage einfach nur, wie ich das Spiel sehe, und wenn Leute das anders sehen, dann muss ich damit leben." Ende der Verteidigungsrede. Dann verschwand er in der Kabine. SZ, sid

Nun, vorerst geht es den Bayern nur ums schnöde Gewinnen: "Wenn du verlierst, dann ist alles schlecht, dann hat man keine Freunde", sagte Arjen Robben, "wenn man gewinnt, wird alles ruhiger. Und je mehr Spiele man gewinnt, desto ruhiger wird es." Joshua Kimmich ergänzte: "Solange wir die Spiele gewinnen, ist es mir völlig egal, ob wir glänzen oder nicht." Gewinnen ist die beste Medizin, und je mehr man darüber spricht, desto besser wirkt sie: Wohl auch deshalb bestand der Trainer Niko Kovac am Dienstag darauf, ein "sehr, sehr gutes Spiel" seiner Elf und überhaupt "sehr viel Gutes" gesehen zu haben.

Es war das mit Abstand euphorischste Urteil über einen mit einigem Ächzen und Quietschen hervorgebrachten Pflichtsieg. Wirklich Auskunft darüber geben, welche Selbstheilungskräfte Kovac und seine Spieler freisetzen können, wird wohl erst das Treffen mit dem derzeitigen Tabellenführer Borussia Dortmund Mitte November.

Doch manches deutet sich jetzt schon an. Etwa, dass sich gerade die Teamstatik ein bisschen zu verschieben scheint, dass die Münchner Krisenwochen tatsächlich Gewinner und Verlierer hervorbringen, jedenfalls in der internen Hierarchie.