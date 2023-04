Die Vorstandsetage des FC Bayern zeigt sich in der Krise ratlos. Während Oliver Kahn den Torwart in sich wiederentdeckt, grübelt Hasan Salihamidzic noch darüber, wieso genau der Klub nun "am Tiefpunkt" ist.

Von Philipp Schneider

Ganz am Ende dieser Partie, als Mainz nur noch sang und lachte, war es nicht mehr so einfach, die Bayern-Bosse im Dickicht all der fröhlichen Menschen auf der Tribüne auszumachen. Präsident Herbert Hainer, der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und der Sportvorstand Hasan Salihamidzic blieben ja in ihren Schalen sitzen, während vor ihnen die Mainzer hüpften und austickten und dabei einen ihrer zahlreichen Klassiker skandierten: "Natürlich sind die andern alle größer als wir, doch ehrlich gesagt - wen interessiert das hier?"