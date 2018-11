24. November 2018, 22:55 Uhr Dodi Lukebakio Der Stürmer, der zu schnell für Bayern ist

Ein Hattrick in der Allianz Arena. Das 3:3 am Samstagnachmittag dürfte eines der besten Spiele in Dodi Lukebakios Karriere gewesen sein.

Dank seines Tempos düpiert der Düsseldorfer Angreifer die Münchner Abwehr bei allen drei Toren. Der Gefahr, dass der Erfolg ihm zu Kopf steigt, wirkt sein Trainer umgehend entgegen.

Aus dem Stadion von Daniel Böldt

Nur eine handvoll Journalisten hatte sich nach dem Spiel der Bayern gegen Düsseldorf um den Mann des Abends geschart. Die weitaus größere Aufmerksamkeit zog ein Herr auf sich, der den versammelten Medienvertretern zum wiederholten Male zu erklären versuchte, was denn da los sei in seinem Verein.

Der Grund für die jüngste Krisenrede von Uli Hoeneß stand derweil nur zehn Meter weit entfernt und konnte gar nicht mehr aufhören zu lächeln. Dodi Lukebakio hat mit seinem 3:3-Ausgleich in der 93. Minute für ein kaum für möglich gehaltenes Unentschieden der Düsseldorfer in München gesorgt. Es war sein fünftes Saisontor - und sein drittes an diesem denkwürdigen Nachmittag in München. "Only one word: unbelievable", sagte der grinsende Lukebakio nach dem Spiel. Und das war es tatsächlich: unglaublich.

Es ist noch gar nicht so lange her, da sind gegnerische Stürmer in München vor allem mit zwei Emotionen konfrontiert gewesen: Ehrfurcht und Frust. Ehrfurcht, weil da eine - wie es schien - unbezwingbare Defensivabteilung ihr trockenes Handwerk verrichtete. Frust, weil sich den Stürmern im Schnitt etwa eine halbe verwertbare Torchance im Spiel bot.

Drei-Tore-Mann Lukebakio - immer noch lächelnd - stand nun aber in den Katakomben der Münchner Arena und sagte einen für alle, die es mit dem FC Bayern halten, bedenklichen Satz: "Natürlich habe ich eine Menge Respekt, aber wenn ich auf dem Feld stehe, denke ich nicht daran, gegen wen ich spiele." Diese selbstbewusste Gedankenlosigkeit konnte man bereits in der ersten Spielminute beobachten, als Manuel Neuer einen Schuss von Lukebakio zur Ecke abwehren musste. Im Nachhinein eine gelungene Aufwärm-Übung für den Stürmer. Denn bei den folgenden drei Versuchen sollte der Bayern-Keeper jeweils machtlos bleiben.