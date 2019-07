7. Juli 2019, 16:56 Uhr FC Bayern Münchner Minenfeld

Der FC Bayern startet am Montag in die Saisonvorbereitung und hat sich in der Offensive noch nicht entscheidend verstärkt.

Für Trainer Niko Kovac wird das zweite Jahr in München nicht einfacher. Sein erster Wunschspieler Luka Jovic kommt nicht, sein zweiter Wunschspieler Ante Rebic kommt sehr wahrscheinlich nicht.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gibt intern weiter den Kovac-Kritiker. Kovac selbst dachte kurze Zeit sogar ans Aufhören.

Von Benedikt Warmbrunn

Karl-Heinz Rummenigge, das hat er in der vergangenen Woche verraten, ist ein Mann, der seine eigene Schmerzgrenze immer wieder aufs Neue überschreitet. Im Sommerurlaub reist der Vorstandsboss des FC Bayern traditionell nach Sylt, und dort schaut er sich inzwischen ebenfalls traditionell ein Fußballspiel an: die Aufzeichnung des Finales in der Champions League 2012, das Finale dahoam, das der FC Bayern im eigenen Stadion nach Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verlor. Es war eine Niederlage, sagte Rummenigge in der ...