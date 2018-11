24. November 2018, 21:38 Uhr Uli Hoeneß nach Bayern-Remis "So was habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen"

Nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf prangert Bayern-Präsident Uli Hoeneß die individuellen Fehler einiger Spieler an.

Trainer Niko Kovac gibt er zumindest für das Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon eine Jobgarantie.

Aus dem Stadion von Christopher Gerards

Einmal hat man Uli Hoeneß doch lachen sehen, da hatte er schon gut viereinhalb Minuten gesprochen. Wobei: Eigentlich hatte sich Hoeneß gut viereinhalb Minuten geärgert, leise zwar, aber doch tendenziell schlecht gelaunt, und bevor er sich gut zwei Minuten weiter ärgerte, sagte er auf Nachfrage noch etwas über seine Abendplanung. Es werde ein "schwieriger Abend" für seine Frau, sagte er, auch seine Tochter, die ihn morgen mit den Enkeln besuchen komme, werde es "nicht so leicht haben mit mir". Manche der Journalisten, die vor ihm standen, lachten, und der Bayern-Präsident Hoeneß lächelte zumindest. Der Spruch war ihm offenbar gelungen. Wenigstens das.

3:3 (2:1) hat der FC Bayern an diesem Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, aber die Geschichte des Spiels steckte in dem Ergebnis nur ein bisschen drin. Diese Geschichte ging ja so: Der deutsche Meister FC Bayern führte in der Bundesliga 3:1 gegen den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Dann kassierte der deutsche Meister FC Bayern in der 77. Minute das 2:3. Und dann kassierte der deutsche Meister FC Bayern in der Nachspielzeit das 3:3. Und plötzlich war der Rückstand auf Borussia Dortmund auf neun Punkte gewachsen, plötzlich hatten die Münchner schon 17 Gegentore in zwölf Spielen kassiert. Die Lage an diesem Samstagnachmittag war also derart kritisch, dass Uli Hoeneß in der Interview-Zone sieben Minuten lang Fragen beantwortete, zum Spiel, zu den Mängeln, und, das auch, zum Trainer Niko Kovac.

"Mit diesem Ergebnis", sagte Hoeneß also, "können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Deswegen gibt es sicherlich intern Gesprächsbedarf." Und: "Wir müssen uns erst mal übers Wochenende alle miteinander Gedanken machen, wie wir aus dieser Situation das Beste machen." Als ein Reporter ihn fragte, ob Niko Kovac als Trainer nun zur Frage stehe, sagte Hoeneß: "Das ist im Moment überhaupt kein Thema. Im Moment ist es kein Thema, weil wir uns vorgenommen haben, in aller Ruhe darüber zu schlafen." Am Dienstag stehe dem FC Bayern ein "schweres Spiel" bevor (gegen Benfica Lissabon in der Champions League), "dann müssen wir eine Analyse machen, wo wir eigentlich stehen". Ob die Luft für Niko Kovac nun dünner werde, fragte ein Journalist. Und Hoeneß sagte: "Das können Sie jetzt nicht so sehen. Wir spielen am Dienstag gegen Benfica. Und da wird unser Trainer sicherlich Niko Kovac sein."

Hoeneß spricht über "dilettantische Fehler"

Schließlich wandte sich Hoeneß der Mannschaft zu, er habe das Gefühl, diese sei "total verunsichert". Er sprach über seine Gefühle als Zuschauer: "Man hat ja immer auf der Tribüne das Gefühl, auch bei einer klaren Führung, dass man bei jedem Angriff gefährdet ist, ein Gegentor zu kriegen." Er sprach über "dilettantische Fehler", die er beobachtet hatte: "Wenn ich an das erste Tor denke. So was habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen." Er sprach über die Spielweise, die er derzeit beobachte. Die Mannschaft spiele "einen uninspirierten Fußball", und vor allem einen "Fußball ohne Selbstvertrauen". Er bat die Journalisten gar darum, die Tore noch mal zu analysieren, verbunden mit dem Appell, sie müssten "schon auch mal kritisch mit dem einen oder anderen Spieler umgehen".

Hier und da klangen seine Aussagen etwas widersprüchlich, vor allem jene zum Trainer. Aber dass er wie eine Eins hinter Niko Kovac stehe, dass er ihn "bis aufs Blut verteidigen" werde - das hatte Hoeneß diesmal nicht gesagt.

Es war nicht so, dass dieser Samstagnachmittag von vornherein so ausgesehen hätte, als würde er für einen weiteren Stimmungsknick beim FC Bayern sorgen. Die Fortuna hatte gut angefangen, das schon, aber dann schien es, als würden die Bayern dieses Spiel kontrollieren. Niklas Süle hatte nach schneller Drehung mit der Pike getroffen (17.), Thomas Müller stocherte das 2:0 herbei (20.), und es sah so aus, als würden die Münchner zum zweiten Mal in dieser Saison eine Zwei-Tore-Führung mit in die Pause nehmen (nach dem Pokalspiel gegen Rödinghausen).

Doch dann lief Jean Zimmer im Rücken der Münchner Abwehr davon, er setzte zu einem Fallrückzieher an, der aber verunglückte und von Jérôme Boatengs Arm zurück zu Zimmer prallte. Daraufhin spielte Zimmer, der nun saß, den Ball durch die Beine von Boateng in die Mitte, wo Dodi Lukebakio frei stand, weil er Niklas Süle davon gelaufen war. Schon stand es nur noch 2:1 für die Bayern (44.). Es war ein Tor, das Hoeneß gemeint haben könnte, als er die Journalisten zur erneuten Inspektion aufgerufen hatte. Es war ein Tor, das nur wenig kurioser fiel als die weiteren Düsseldorfer Treffer.

Kovac betreibt rhetorische Selbstverteidigung

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hat später ja über seinen Plan gesprochen: Rouwen Hennings sollte diesmal zuschauen, stattdessen der schnelle Lukebakio beginnen. Und man muss sagen: Dieser Plan ging auf. Die Münchner führten schon 3:1 durch einen weiteren Treffer von Müller (58.), da rannte Lukebakio erneut Niklas Süle davon und traf zum zweiten Mal (nach Videoentscheid, zunächst hatte Schiedsrichter Sven Jablonksi zu Unrecht auf Abseits entschieden). Es war nicht so, dass die Bayern danach keine Chancen mehr gehabt hätten, Robert Lewandowski etwa schoss aus nächster Nähe über das leere Tor (87.). Und kurz vor Schluss, kurz nachdem die Düsseldorfer Fans rhetorische Fragen sangen ("Und ihr wollt deutscher Meister sein?"), machte sich Lukebakio erneut auf den Weg, erneut schneller als Süle, und schoss das 3:3 (90.+3). Und im Stadion fassten sich Zuschauer mit beiden Händen an den Kopf. Ja, das war gerade wirklich passiert.

Kapitän Manuel Neuer nahm hinterher seinen Trainer ausdrücklich in Schutz: "Wenn wir das umgesetzt hätten, was der Trainer uns mit auf den Weg gegeben hat, hätten wir Fünfnull gewonnen." Niko Kovac stellte in der Pressekonferenz nach dem Spiel eine Art eigene rhetorische Frage, sie sollte seine Gefühle beschreiben: "Ich weiß nicht, ob es eine Steigerung von sauer gibt." Er sagte: "Wenn man so verteidigt, egal ob gegen einen Aufsteiger oder in der Champions League - diese Fehler werden bestraft." Dann brachte er noch einen interessanten Satz an, es ging um die Gegentore, oder, wie Kovac es ausdrückte, um "individuelle Fehler": "Die kann kein Trainer der Welt verhindern." In diesem Moment betrieb Kovac rhetorische Selbstverteidigung.

Er werde jetzt "keine Generalschelte" vornehmen, sagte Kovac noch, man müsse "wie immer alles aufarbeiten". 90 Minuten habe sein Team es "ordentlich gemacht", abgesehen von den Fehlern. Man dürfe, sagte Kovac, dieses Spiel "nie im Leben hergeben". Kurze Pause. "Nie." Erneute Pause. "Selbst dann nicht."