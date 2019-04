5. April 2019, 07:34 Uhr FC Bayern Alle Handys auf lautlos gestellt

Beim 5:4 im DFB-Pokal gegen Heidenheim muss Trainer Niko Kovac wieder erleben, wie sein Team die Defensive vernachlässigt.

Vom Ergebnis im Spitzenspiel am Wochenende gegen den BVB wird abhängen, ob sich das Heidenheim-Spiel als klassische Pokalschrulle verharmlosen oder doch tiefer blicken lässt.

Von Christof Kneer

Uli Hoeneß stammt aus Ulm, er hat dort mit Fußballspielen angefangen. Wer damals in Ulm kickte, der kannte natürlich die großen Vereine in der Umgebung, im Westen den VfB Stuttgart und im Osten den FC Bayern, von dem damals noch niemand wusste, dass Uli Hoeneß ihn noch mal neu erfinden sollte. Wer damals in Ulm wohnte, kannte auch die Stadt Heidenheim, die 40 Kilometer nördlich von Ulm liegt, aber von Heidenheimer Fußballern war damals nicht viel bekannt. Die pendelten meist so zwischen Landes- und Verbandsliga hin und her, ein regionaler Amateurklub halt, bei dem man, wenn er brav ist, als FC Bayern vielleicht mal zum Jubiläumskick vorbeischaut.

Es kann nicht schaden, Uli Hoeneß' Biografie mitzudenken, wenn man jetzt die neuesten Bilder sieht. Hoeneß beim Jubeln auf der Tribüne, Hoeneß beim Irritiert-dreinschauen, Hoeneß beim Händefalten, Hoeneß beim Grummeln, Hoeneß wieder beim Jubeln. Der von ihm erfundene Verein quälte sich beim 5:4 im Pokal-Viertelfinale bedenklich gegen Fußballer aus Heidenheim, und tief drinnen in Uli Hoeneß dürfte es gedacht haben: gegen Heidenheim! Heidenheim dürfte er dabei in etwa so betont haben wie "Swasiland", das für ihn ebenso wie "FC Tegernsee" eine Chiffre für Gegner darstellt, gegen die man sich früher nicht mal umgezogen hätte - selbst dann nicht, wenn man 75 Minuten in Unterzahl spielt wie die Bayern, die wegen eines Platzverweises nach Notbremse früh den Abwehrspieler Niklas Süle einbüßten.

Natürlich weiß Hoeneß, dass das aktuelle Heidenheim etwas anderes ist als Swasiland, nicht nur, weil die Hauptstadt von Swasiland Mbabane heißt, die Hauptstadt von Heidenheim dagegen Frank Schmidt und Marc Schnatterer. Hoeneß weiß ja, dass in Heidenheim ein Zweitligist spielt, der der ersten Liga näher ist als der dritten. Aber seine Emotion dürfte ihm doch signalisiert haben: Ihr Schlaumeier, vier Gegentore gegen Heidenheim! Ein Witz!

"Ein wildes, offenes Spiel, was ich in der Form nicht mag", beklagte Kovac

Noch ist nicht abzusehen, was dieses wunderbar theatralische 5:4 mit den Bayern anstellt. Würde man diesen vorzüglichen Pokal-Abend einfach für sich stehen lassen, dürften sich alle Beteiligten als Sieger fühlen: die Bayern, weil sie ein spöttisch gelauntes Spiel am Ende doch auf ihre Seite zwangen; die Heidenheimer, weil sie sich mit mutigem Plan und Spielern wie Marc Schnatterer und Robert Glatzel selbst übertrafen; und die Besucher, weil sie ein Schlachtengemälde sehen durften, das man nicht in jedem Museum findet.

Beim FC Bayern darf ein Abend aber selten einfach nur ein Abend bleiben, zurzeit wohl weniger denn je und schon gar nicht vor dem Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund am Samstag. Jedes Tor und jedes Gegentor, jede Trainer-Aktion und jede Nicht-Trainer-Aktion, jeder Hoeneß-Jubel und jeder Nicht-Hoeneß-Jubel werden auf jene Zukunft bezogen, die im Juli beginnen soll. Und hinter allem Getöse um neue Superstars hört man, leiser intoniert, stets dieselbe Frage: Ist Niko Kovac jener Trainer, dem man guten Gewissens den Schlüssel zu einer neuen Bayern-Elf aushändigen kann?

"Ein wildes, offenes Spiel, was ich in der Form nicht mag", beklagte Kovac nach dem 5:4, das es ihm schwer machte, sich vorschriftsgemäß über den Einzug ins Halbfinale zu freuen. Vieles von dem, was Kovac vor der Presse sagte, klang, als sei es in Wahrheit an seine Spieler gerichtet: "Angreifen macht am meisten Spaß", sagte Kovac, "aber Verteidigen gehört auch dazu." Man müsse "die Kompaktheit wieder herstellen, das ist die Grundvoraussetzung".

Und dann sagte Kovac: "Du kannst nicht vier Gegentore kassieren." Das "vier" sprach er dabei mindestens kursiv, wahrscheinlich sogar in Großbuchstaben.