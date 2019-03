12. März 2019, 15:15 Uhr FC Bayern in der Champions League "Coman ist fit für Liverpool"

Kingsley Coman ist wohl fit für das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Liverpool.

Auch David Alaba kann spielen - Trainer Kovac hat trotzdem Respekt.

Niko Kovac lächelte. Am Tag vor dem Spiel, in dem es für Bayern München "um alles" geht, wie Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte, wirkte der Trainer der Münchner erstaunlich entspannt. "Wir müssen gewinnen", sagte Kovac - die Anspannung vor dem vorläufigen Spiel des Jahres für den Rekordmeister sei bei ihm aber lange nicht so groß wie im Mai 2016, als er mit Eintracht Frankfurt in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg um den Verbleib in der Bundesliga rang.

Von allen K.o.-Duellen, die er bereits miterlebt habe, sei dies damals "das schlimmste" gewesen, sagte Kovac, "da ging es um Existenzen". Diesmal, im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League am Mittwochabend gegen den FC Liverpool (21.00 Uhr/Liveticker SZ.de), geht es sportlich um viel - Kovac empfindet dies aber offensichtlich nicht als Belastung. Das Spiel sei ein "Highlightspiel" gegen die "Creme de la Creme des Weltfußballs", den Druck nehme er "positiv" wahr: "Die ganze Welt schaut zu, jeder freut sich darauf."

Auch der Bundestrainer wird da sein

Sogar Joachim Löw kommt. Eine Woche nach der überfallartigen Ausbootung von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller wagt sich der Bundestrainer zurück in die "Höhle des Löwen": Nach dem Spiel will sich dann ja auch Uli Hoeneß öffentlich zum Verhalten von Löw in der vergangenen Woche äußern. Zuvor, hat Sportdirektor Salihamidzic betont, "geht es um alles" für den FC Bayern. Um alles? Im März? Ja, offensichtlich. "Ein Weiterkommen würde uns allen gut tun", sagte Salihamidzic.

Und ein Ausscheiden? Wäre ein Stimmungsdämpfer. Allerdings: Das 6:0 gegen den VfL Wolfsburg und die Rückkehr auf Platz eins in der Bundesliga hat den Bayern Rückenwind verschafft, Salihamidzic erkennt das sogenannte Momentum "zum richtigen Zeitpunkt" aufseiten der Münchner. Jürgen Klopp mag da nicht widersprechen. Der Gegner sei nach dem 0:0 im Hinspiel nun "offenkundig in einer anderen Phase, es ist ein deutlich besserer Zeitpunkt für Bayern", sagte der Teammanager der Reds.

Die Münchner wollen dieses Momentum "mitnehmen". Ein Sieg gegen Liverpool, unabdingbar für ein Weiterkommen, wäre für sie ein weiterer, wohl ein wegweisender Stimmungsaufheller.

"Es ist", sagte demzufolge Salihamidzic, "ein sehr wichtiges Spiel", umso besser, dass sein Trainer große Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlt. "Der Wille und die Begeisterung zeigt mir: Je näher das Ende der Saison kommt, desto fokussierter, desto stärker werden diese Spieler", sagte Kovac. Seine Spieler. Für wichtige Spiele braucht es wichtige Spieler, Kovac ist deshalb "sehr glücklich", dass er Kingsley Coman einsetzen kann. "Er ist fit", unklar sei nur noch, ob er von Beginn an spiele oder eingewechselt werde, sagte der Trainer.

Er könne neben David Alaba außerdem auf Franck Ribery zurückgreifen, der am Samstag als Einwechselspieler drei Tore vorbereitete: "Solche Spiele sind das, was Franck braucht. Er kann dem Spiel mit seinem Können den Stempel aufdrücken." Nicht spielen können der wieder verletzte Arjen Robben und der wie Joshua Kimmich gesperrte Müller. Für Kimmich wird wie erwartet Rafinha zum Einsatz kommen, Hummels wohl mit Niklas Süle die Innenverteidigung bilden, wobei Kovac betonte, von den drei Innenverteidigern könne jederzeit "eins mit zwei, zwei mit drei und eins mit drei" spielen. Über Torwart Manuel Neuer vor dessen 100. Spiel in der Champions League sagte Kovac: "Er ist unsere Lebensversicherung."

Es wird aber nicht zuletzt auch auf Robert Lewandowski ankommen. Der Pole ist seit Samstag mit 197 Treffern der erfolgreichste ausländischer Torschütze der Bundesliga, in der Gruppenphase war er achtmal erfolgreich. "Er muss die Tore machen", sagte Hoeneß im kicker. Es geht schließlich um alles, oder, wie Kapitän Neuer sagte: "Alle wissen, worum es geht. Wir alle wissen, wie wichtig dieses Spiel für den Verein ist."