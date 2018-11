7. November 2018, 08:07 Uhr FC Bayern Niko Kovac und der trojanische Maulwurf

Mit dem Champions-League-Spiel gegen AEK Athen und dem Bundesliga-Duell gegen Borussia Dortmund steht dem FC Bayern eine schwierige Woche bevor.

Öffentlicher Rückhalt vom Verein für Trainer Niko Kovac war zuletzt nicht zu vernehmen.

Das Problem ist offenbar: Aus der Chefetage führt keiner den Coach, der die anspruchsvollen Charaktere im Team deshalb seinerseits nur schwer führen kann, weshalb das Team sich auch nicht selbst führt.

Von Christof Kneer

Der Bart ist ab! Niko Kovac, 47, sitzt vor dem Champions-League-Spiel gegen AEK Athen auf dem Pressepodium in der Arena, und bestimmt nimmt er es gerne in Kauf, dass er folgenden Eindruck hinterlässt: Jung schaut er wieder aus, frisch schaut er wieder aus, und er wirkt doch optimistisch, oder? Gut auch, dass der Korsarenbart offenbar aus freien Stücken abgenommen wurde und keinesfalls aufgrund irgendeines Instagram-Posts irgendeiner Spielerfrau. Ob Kovac mit der Rasur auch auf die öffentliche Meinung reagiert hat, hat er nicht gesagt, aber es ist ihm natürlich aufgefallen: dass die Leute sein Gesicht zuletzt als Krisengesicht wahrgenommen haben und dass sie das ehrenwerte Grau in seinem Bart nicht als ehrenwertes Grau in seinem Bart gewertet haben, sondern als Ausdruck tieferer Sorge.

Okay, Niko Kovac ist also recht optimistisch da rumgesessen am Dienstag, mit seinem Beste- Laune-Gesicht. Der Erfolg dieser Maßnahmen war allerdings nur, dass gleich der erste Fragesteller sinngemäß wissen wollte, ob es sein könne, dass Kovac gerade in seine letzte Woche als Bayern-Trainer gehe. Innerlich dürfte dem Trainer in diesem Moment ein sehr grauer Bart gewachsen sein, äußerlich blieb er lässig und sagte: "Das ist aber eine harte Frage." Und dann sagte er sinngemäß, dass er sich nur mit dem Spiel gegen Athen beschäftige.

Die Bayern spielen am Mittwoch also gegen Athen und am Samstag bei Borussia Dortmund, wo im Falle einer Niederlage ein Sieben-Punkte-Rückstand droht. Es spielen aber nicht nur die Bayern gegen Athen und Dortmund, auch Kovac spielt gegen sie. Zwar hat der Präsident Uli Hoeneß vor ein paar Wochen gesagt, er werde den Trainer "wie eine Eins" und "bis aufs Blut" verteidigen; aber erstens ist das wie gesagt ein paar Wochen her, und zweitens hat man von dieser Verteidigung bisher nicht viel mitbekommen. Gut, die Bayern haben diese legendäre Auf-die-Fressekonferenz veranstaltet, zu der sie alle Reporter eingeladen haben, obwohl sie eigentlich nur dem Springer-Verlag den Kampf ansagen wollten. Diese Veranstaltung könnte mit gutem Willen als Unterstützung für den Coach interpretiert werden, weil da eine klassische Wir-da-drin-ihr-da-draußen-Wagenburg errichtet wurde und Kovac immer noch zu denen da drinnen gehört.

Aber irgendein konkreter Satz zuletzt, der den Trainer stützt? Keiner erinnerlich.

Die Unterstützung der Bosse sei "intern absolut da", hat Kovac am Dienstag gesagt, "wir tauschen uns regelmäßig aus". Ob das auch öffentlich "gemacht werden soll oder muss", ergänzte der Trainer, darüber könne man diskutieren - ein schüchterner Nachsatz, der darauf schließen lässt, dass Kovac sich gegen öffentlichen Rückhalt nicht sehr wehren würde. "Es ist wie in der Familie auch: Wenn sie zusammenhält, ist es leicht, wenn nicht, geht sie auseinander", sagte er dann noch und meinte damit gewiss auch seine Spieler: "Wir müssen zusehen, dass wir keine Luft ranlassen."

So weit war alles irgendwie interpretierbar, was der bartlose Trainer da sagte. Aber dann kam dieser eine Satz. Kovac sagte: "In der Geschichte gab es genug Beispiele, ob es Troja war, ob es Cäsar war. Wir müssen zusammenhalten, vom Zeugwart bis zum Trainer."

Was der Trainer damit sagen wollte? Ging es in seinem Vergleich um Verrat? Ging es um untergegangene Weltreiche, und darum, dass der FC Bayern auch eines ist? Oder verfügt Kovac über Erkenntnisse, wonach Cäsar einen Zeugwart beschäftigte, der ihm die Stollen reinschraubte?