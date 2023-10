FC Bayern in Kopenhagen:Erzwungen mit bayerischer Widerspenstigkeit

Von Jonas Beckenkamp, Kopenhagen

Wer nach all der Aufregung im Kopenhagener Parken-Stadion wissen wollte, wie enttäuscht die Dänen waren, brauchte nur einen Blick auf die Steintreppen der Tribüne werfen. Bier in rauen Massen, prall gefüllte, teils sogar mit Deckeln versehene, unberührte Becher standen dort in Sechser-Trägern. Jammerschade, noch dazu bei den Preisen in Dänemark! Dazu Popcorn-Eimer, ebenso voll. Es wollten einige offenbar abrupt weg, so sehr hatte dieses Spiel an den Seelen genagt. Diese Gemeinheit einer Fügung hatte dem FC Kopenhagen gegen den FC Bayern spät den Sieg entrissen, 1:2 (0:0) hieß es am Ende, als manche schon die Flucht ergriffen hatten.