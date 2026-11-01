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BundesligaJoshua Kimmich und die unendlichen Plagen des FC Bayern

Lesezeit: 5 Min.

Gerade häufen sich die schlechten Nachrichten: Joshua Kimmich (links) und Nathaniel Brown.
Gerade häufen sich die schlechten Nachrichten: Joshua Kimmich (links) und Nathaniel Brown.
Alexander Hassenstein/Getty Images

Der Trainer fehlt, der Mittelfeldchef trauert, dazu kommen mindestens zwei neue Verletzte und eine Debatte um Lennart Karl: Der FC Bayern erlebt Tage, in denen Widerstandskraft nötig ist.

Von Philipp Schneider

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Als Joshua Kimmich spät am Abend auf dem Weg von der Umkleidekabine zum Stadionausgang die Meute der Reporter passierte, hätte er gute Gründe gehabt, seinen Schritt noch mal zu beschleunigen. Vollgas. Einfach raus und nach Hause. Kimmich jedoch erblickte die Mikrofone, und ohne zu zögern, bog er ab zu ihnen. Kimmich hatte sich dazu entschieden, etwas zu tun, was er in seiner langen Karriere schon oft getan hat. Er teilte Gedanken mit der Welt, die die Welt nichts angehen.

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