Als Joshua Kimmich spät am Abend auf dem Weg von der Umkleidekabine zum Stadionausgang die Meute der Reporter passierte, hätte er gute Gründe gehabt, seinen Schritt noch mal zu beschleunigen. Vollgas. Einfach raus und nach Hause. Kimmich jedoch erblickte die Mikrofone, und ohne zu zögern, bog er ab zu ihnen. Kimmich hatte sich dazu entschieden, etwas zu tun, was er in seiner langen Karriere schon oft getan hat. Er teilte Gedanken mit der Welt, die die Welt nichts angehen.