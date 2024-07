Wenn ein neuer Trainer beim FC Bayern seine Arbeit aufnimmt, was in den vergangenen Jahren deutlich öfter als vom Klub gewünscht der Fall war, wird gern auf jede Geste geachtet, jedes Detail. Bei der ersten Einheit unter Thomas Tuchel im März 2023 etwa wurde erstaunt zur Kenntnis genommen, wie der Coach Leroy Sané lachend einen sanften Tritt Richtung Hintern verpasste. Wobei die sinnbildliche Interpretation, Tuchel pflege eine harte, aber herzliche Beziehung zu seinen Spielern, in den folgenden Monaten gewissen Schwankungen unterlag.

Alte Geschichten, es soll in diesem Sommer viel neu sein beim deutschen Rekordmeister nach der ersten titellosen Saison seit 2012. Dafür verantwortlich ist zu einem großen Teil Vincent Kompany, der neue Trainer, der am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit der neuen Saison leitete. Die ersten Bilder von ihm auf den Rasenplätzen an der Säbener Straße hatte es schon tags zuvor gegeben, bei einer ersten Einheit mit Ball nach der Leistungsdiagnostik. Nun folgte der offizielle Auftakt – mit der auffälligsten Erkenntnis, dass der neue Trainer auch ein großes neues Trainerteam um sich versammelt.

Neben 13 Feldspielern aus dem Profikader, die schon aus dem Urlaub zurück sind (darunter Leon Goretzka, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic und Zugang Hiroki Ito), zwei Torhütern und fünf Nachwuchsspielern liefen bis zu 13 Leute aus dem erweiterten Mitarbeiterstab auf den Platz. Einige seiner Assistenten hatte Kompany schon in einem Interview mit den Klubmedien vorgestellt. Aaron Danks, einst bereits sein Co-Trainer bei RSC Anderlecht und zuletzt in Middlesbrough, sei einer der talentiertesten englischen Trainer. Floribert N’Galula spielte mit Kompany in Anderlecht in der Jugend zusammen und war sein Assistent beim FC Burnley in der vergangenen Saison. René Maric, zuletzt am Bayern-Campus angestellt, wurde von Kompany für sein „detailliertes taktisches Verständnis“ gelobt.

Die erste Einheit erklärte dann Athletiktrainer Bram Geers, auch in Burnley Teil von Kompanys Stab. Und auf dem ersten Gruppenfoto des Trainerteams nahm außerdem Rodyse Munienge Aufstellung, der als Jugendfreund Kompanys gilt und für Organisatorisches zuständig sein soll.

Und Kompany? Hatte angekündigt, dass er zunächst Englisch als „Business-Sprache“ bevorzuge, gab seine wenigen Anweisungen während des 15-minütigen öffentlichen Teils der Einheit dann aber auf Deutsch. Ein paar mehr Erkenntnisse könnte es in der kommenden Woche geben: Da sind die Münchner für ein kurzes Trainingslager am Tegernsee zu Gast – und spielen gegen den örtlichen Amateurklub FC Rottach-Egern.