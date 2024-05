Kommentar von Christof Kneer

Am Dienstag kam die Meldung, dass sich der FC Chelsea für den Trainer Enzo Maresca interessiert. Wie jedes Kind weiß (also jedes Kind, das Wikipedia besitzt), handelt es sich bei Maresca um einen 44-jährigen Italiener, der mit Leicester City soeben in die englische Premier League aufgestiegen ist. Auch gehört selbstverständlich zum Allgemeinwissen, dass Maresca bei Manchester City mal als Assistent von Pep Guardiola gearbeitet hat, womit im Grunde alles gesagt ist über den aktuellen europäischen Trainermarkt: Der ist so verrückt wie noch nie.