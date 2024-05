FC Bayern verpflichtet Vincent Kompany:Tatsächlich... ein Trainer!

Von Sebastian Fischer

Die Schlussszene dieser Geschichte, die den FC Bayern seit Monaten in Atem hielt, spielte also auf Sardinien. Karl-Heinz Rummenigge, Aufsichtsratsmitglied und ehemaliger Vorstandschef, war nach Italien gereist, um im örtlichen Luxushotel namens Cala di Volpe einen Sonderpreis für sein Karrierewerk bei den sogenannten „Globe Soccer Awards“ entgegenzunehmen. Um die wievielte von unzähligen Fußballerehrungen es sich dabei handelt, ist an dieser Stelle nicht weiter von Belang.