Da saßen nun die beiden Vincents im Baucontainer bei der Trainer-Pressekonferenz und hatten beide gute bis sehr gute Laune. Das kommt nach Bundesligaspielen selten genug vor, aber in Elversberg funktioniert gerade vieles, also auch das. Vincent Wagner, Trainer der SV Elversberg, sagte, er sei noch nie in seiner Karriere so froh nach einer Niederlage gewesen. Vincent Kompany, seit 2024 beim FC Bayern angestellt, schwärmte von der Gastfreundschaft im Saarland. So was habe er noch nicht erlebt, sagte er. 1500 Leute seien zum Hotel gekommen, er dachte, ein Festival finde statt, ehe er realisierte, dass alle seiner Mannschaft wegen gekommen seien. Und weil er auch noch den Gegner lobte und ihm den Klassenverbleib wünschte, machte er sich sehr viele Freunde in diesem Teil Deutschlands, wo es noch etwas Besonderes ist, wenn der große FC Bayern vorbeikommt.