Es hätte jetzt heikel werden können, also überlegte Vincent Kompany etwas länger, bevor er antwortete. Er sagte, nicht ohne zu grinsen: „Die Spieler wissen schon, was da falsch gelaufen ist.“ Er verzichtete also darauf, einen Schuldigen zu benennen, auch wenn die Frage nach dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt darauf abgezielt hatte: Wer war verantwortlich für das kuriose letzte Gegentor in der 86. Minute, mit dem eine lange höchst überlegen geführte Partie plötzlich noch mal spannend wurde? Torwart Jonas Urbig, der Joshua Kimmich mit einem kurzen Pass im Spielaufbau in Bedrängnis brachte? Kimmich, der ausrutschte und dann einen Querpass durch den eigenen Strafraum spielte? Min-jae Kim, der nicht auf den Ball zuging und in seinem Rücken den Torschützen Arnaud Kalimuendo übersah?
Vincent Kompany beim FC BayernWorte, die um die Fußballwelt gehen
Auch Vincent Kompanys Anti-Rassismus-Plädoyer zeigt, welcher Glücksgriff dem FC Bayern bei der Trainerwahl gelungen ist. Und sein nächster Meistertitel wird immer wahrscheinlicher.
FC Bayern gegen Frankfurt:Zwei Tore verschenkt und trotzdem gewonnen
Der FC Bayern schlägt Eintracht Frankfurt 3:2, spielt dabei 70 Minuten souverän – und lädt die Gäste dann mit zwei Fehlern ein, die Partie noch mal spannend zu machen.
