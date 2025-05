Dieser Titel für den FC Bayern wurde in der Kabine entschieden

Die Quasi-Meister aus München befinden sich in Aufbruchstimmung. Trainer und Team harmonieren. Nun muss der Klub dem Coach einen Kader für höhere Ziele zusammenstellen.

Es war noch nicht der ganz große Meisterjubel, den die Mannschaft des FC Bayern auf dem Rasen in Leipzig veranstaltete, natürlich nicht. Sie waren ja bloß „Quasi-Meister“ geworden, so lautete die von Sportdirektor Christoph Freund gewählte und vielleicht schönste Formulierung des Abends, an dem die Bayern anstandshalber auf die große Party verzichteten. Auch wenn sie, wie Joshua Kimmich sagte, natürlich schon vorher wussten, dass ihnen auch ein Unentschieden zum Titel reichen würde.