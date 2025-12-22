Da stand er wieder in seiner Ecke, Marc Schnatterer, der Mann, der mit großer Würde seinen Ehrentitel trägt. Schnatterer, inzwischen 40 Jahre alt, ist laut Expertenmeinung der beste Bundesligaspieler, der nie ein Bundesligaspiel bestritten hat. Er hat den 1. FC Heidenheim durch alle Ligen geführt und sich dabei einer Schusstechnik bedient, die von der Physik nicht vorgesehen war. Er konnte Bälle so um die Ecke schießen, dass sich die Physik irgendwann geschlagen gab und ihn hat machen lassen. Na gut, dann soll er halt! Als der 1. FC Heidenheim vor drei Jahren den Weg vollendete und in die erste Liga aufstieg, war Schnatterer allerdings zu alt, um noch mitzuspielen.
FC Bayern im Kalenderjahr 2025Eine Mannschaft, die froh ist, dass es sie gibt
Trainer Kompany hat seine Bayern zu einem Perpetuum mobile ausgebaut, das ohne Strom, Benzin oder neun Spieler funktioniert. Doch für die Konkurrenz gibt es noch furchterregendere Nachrichten.
Von Christof Kneer, Heidenheim
FC Bayern:Die raffinierte Wintererzählung von Vincent Kompany
Noch ein Spiel, dann hat sich der FC Bayern in die Weihnachtspause gequält. Das zähe 2:2 gegen Mainz, bei dem sich Manuel Neuer verletzt, zeigt, wie sehr die Münchner die Rückkehr von Jamal Musiala herbeisehnen.
