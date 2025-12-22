Da stand er wieder in seiner Ecke, Marc Schnatterer, der Mann, der mit großer Würde seinen Ehrentitel trägt. Schnatterer, inzwischen 40 Jahre alt, ist laut Expertenmeinung der beste Bundesligaspieler, der nie ein Bundesligaspiel bestritten hat. Er hat den 1. FC Heidenheim durch alle Ligen geführt und sich dabei einer Schusstechnik bedient, die von der Physik nicht vorgesehen war. Er konnte Bälle so um die Ecke schießen, dass sich die Physik irgendwann geschlagen gab und ihn hat machen lassen. Na gut, dann soll er halt! Als der 1. FC Heidenheim vor drei Jahren den Weg vollendete und in die erste Liga aufstieg, war Schnatterer allerdings zu alt, um noch mitzuspielen.