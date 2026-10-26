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FC Bayern in FreiburgEin Sieg, damit Vincent Kompany nicht an Fußball denken muss

Lesezeit: 4 Min.

Alle zum Torschützen: Die Spieler des FC Bayern bejubeln gemeinsam das Tor zum 3:1-Endstand von Michael Olise in der Nachspielzeit.
Alle zum Torschützen: Die Spieler des FC Bayern bejubeln gemeinsam das Tor zum 3:1-Endstand von Michael Olise in der Nachspielzeit.
Daniel Meyer/Jan Huebner/Imago

Der FC Bayern beschwört nach dem 3:1 in Freiburg in einer schwierigen Zeit die Kraft des Zusammenhalts. Dem erkrankten Trainer geht es besser, aber die Sorgen um ihn bleiben.

Von Sebastian Fischer, Freiburg im Breisgau

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Es ging nur um einen Schritt, und dieser Sieg des FC Bayern in Freiburg hätte den unwahrscheinlichsten aller Helden gekürt. Einen kurzen Moment lang durfte sich Sacha Boey nach seinem Chip über Torwart Mio Backhaus in der 88. Minute wie der Torschütze zum 3:1 fühlen. Dann hob der Linienrichter die Fahne, weil Vorlagengeber Ismael Saibari knapp im Abseits gestanden hatte.

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SZ PlusVon Sebastian Fischer

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