Der FC Bayern wird im sportlich unbedeutenden Auswärtsspiel in Mainz nach Andeutungen von Trainer Vincent Kompany wohl viele Stammspieler schonen. Die bereits als Meister feststehenden Münchner wollen kein Risiko von Verletzungen eingehen, die in der nächsten Woche im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain gefordert sind. „Es kann sein, dass wir Entscheidungen treffen, die ein bisschen logisch sind, was vielleicht Belastungssteuerung angeht oder einfach, wenn einige Jungs vielleicht Probleme haben“, sagte Kompany.

Die Bayern hatten schon zuletzt gegen Stuttgart (4:2) einige Leistungsträger geschont und dennoch den Meistertitel vorzeitig gewonmnen. Nun beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wolle Kompany jene Spieler aufstellen, „die sich keine Gedanken machen müssen, weil die einfach fit und frisch sind“. Namen nannte der Belgier dabei keine, unterstrich aber, dass es darum gehe, „vernünftige Entscheidungen“ zu treffen.

Auf den Königsklassen-Kracher gegen Titelverteidiger PSG wollte der Coach noch nicht eingehen. Dass das Highlight-Match am kommenden Dienstag im Pariser Prinzenpark bereits im Hinterkopf seiner Spieler sei, könne er verstehen: „Es sind alle Menschen und das ist auch normal.“