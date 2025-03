Von Philipp Schneider

Handgestoppte 20 Minuten und 55 Sekunden muss Vincent Kompany auf der Pressekonferenz erdulden, ehe er endlich eine Frage beantworten darf, die ihm gefällt. Es verrät viel über den hohen Takt an sensiblen Themen an diesem Freitag, dass diese ihm genehme Frage keine ist, die ihm gestellt wird. Es ist eine Frage, die Kompany sich selbst stellt. In einem Moment, in dem er, der ehemalige Weltklasseverteidiger, geistesgegenwärtig dazwischengrätscht, als jemandem der Grund für seine Wortmeldung entfällt und er anstelle einer Frage einen Stream of consciousness ins Mikrofon murmelt („... es ging um die Abwehr, glaube ich ... oder ... ne ... sorry, Blackout!“). „Warte“, ruft Kompany dem armen Reporter zu: „Was ich machen kann: Ich kann eine Frage zu St. Pauli beantworten!“ Denn eigentlich, sagt der Trainer des FC Bayern, sei er hier „deswegen“, also St. Pauli, dem Samstagsgegner der Bayern, „nicht für die anderen Sachen“.