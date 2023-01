Von Sebastian Fischer

Noch bis vor wenigen Tagen waren die Auftritte von Hasan Salihamidzic in diesem Winter in der Mehrzahl ziemlich fröhlich. Der Sportvorstand des FC Bayern hatte auf zwei schwere Verletzungen im Kader reagiert und zweimal Ersatz verpflichtet, den Verteidiger Daley Blind und den Torwart Yann Sommer, zweimal lächelte er zur Präsentation in die Kameras. Die Ziele in der Rückrunde erreichbar, ein großer Teil seines Jobs vorerst erledigt, alles in Ordnung, so wirkte es. Die Transferaktivitäten seien für den Januar abgeschlossen, verkündete er nach dem 1:1 zum Jahresauftakt in Leipzig.